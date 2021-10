Filip Gustavsson fick chansen i NHL och storspelade då mot Dallas Stars.

Men han får inte fortsätta i Ottawa Senators utan skickas ner till farmarlaget.

Det är svårt att få chansen i NHL som målvakt. Fråga bara Filip Gustavsson.

Han fick chansen i Ottawa Senators i fjol mitt i lagets skadekris på målvaktssidan. Då visade sig den tidigare JVM-målvakten vara den stabilitet som “Sens” behövde.

Gustavsson fick spela nio matcher, vann fem av dem, hade 93,3 i räddningsprocent samt 2,16 insläppta mål per match.

Trots det hade han inte tagit plats i Ottawa inför säsongen då klubben i stället valde att satsa på Matt Murray och Anton Forsberg.

När Murray led av en skada stod det dock klart att “Gus” fick komma upp och göra säsongsdebut i NHL. Han storspelade då i en match mot Dallas Stars som Senators kunde vinna med 4-2 efter att svensken räddat 32 av 34 skott.

23-åringen, fostrad i Kågedalens AIF, får dock inte behålla sin plats i NHL trots sin fina match. Matt Murray är nu nämligen återställd och då är det Gustavsson som offras genom att skickas ner till AHL-laget Belleville Senators.

