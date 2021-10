"Ser med stor oro på situationen som råder i Hockeyettan"

Riksidrottsförbundet och Svenska Ishockeyförbundet har under gårdagen haft ett möte angående konflikten mellan Hockeyettan och Boden Hockey.

Nu kommenterar RIF situationen och meddelar att de vill se en snabb lösning.

– Olika former av dröjsmål riskerar att förvärra och fördjupa den pågående konflikten och det gagnar ingen, säger Björn Eriksson, ordförande Riksidrottsförbundet, via TT.

Boden ansökte tidigare i våras om dispens för att få sända lagets egna matcher och därmed inte skriva under sändningsavtalet med ligaorganisationen, Hockeyettan.

Sedan förra säsongen har klubben och ligaorganisationen varit i en konflikt om sändningsrättigheterna och i veckan har Svenska Ishockeyförbundet samt Riksidrottsförbundet haft ett möte om konflikten kring sändningsrättigheterna.

Hockeyettan-klubbar har bojkottat matcher mot Boden och Karlskrona och nu vill Riksidrottsförbundet se en snabb lösning på konflikten.

– Det är mycket viktigt att de akuta frågorna hanteras skyndsamt. Olika former av dröjsmål riskerar att förvärra och fördjupa den pågående konflikten och det gagnar ingen. Idrottsrörelsen har ett eget rättssystem som är en förmån och som vi ska vara oerhört stolta över och aldrig tidigare har det hänt att någon inte följt högsta instans beslut, säger Björn Eriksson, ordförande Riksidrottsförbundet via TT.

“SER MED STOR ORO PÅ SITUATIONEN”

I pressmeddelandet via TT skriver RIF även att beslut om Bodens ansökan om egenrätt till sändningsrättigheterna har återvisats till Svenska Ishockeyförbundets bord och att SIF måste meddela Boden ett beslut om dispensansökan. Utöver detta skriver RIF även:

“Riksidrottsförbundet ser med stor oro på den situation som nu råder i Hockeyettan där matcher ställs in eller flyttas utan att konsensus finns. Svenska Ishockeyförbundet måste skyndsamt och med stor prioritet hantera den akuta situationen med inställda eller flyttade matcher i Hockeyettan.”

Samt:



"När dessa frågor är hanterade kan Riksidrottsförbundet, om det behövs och efterfrågas, vara behjälpliga i en mer långsiktig översyn av Svenska Ishockeyförbundets ligastruktur. Detta innebär också att Riksidrottsstyrelsen just nu inte påkallar någon ändring av Svenska Ishockeyförbundets tävlingsbestämmelser. Frågan om huruvida ett sådant ärende ska inledas får bedömas utifrån hur situationen i övrigt utvecklar sig”

