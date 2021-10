NHL-legendaren drabbad av lungcancer

Mike Bossy bekräftar sjukdomen i ett öppet brev på TVA Sports hemsida.

– I mer än sex år har jag genom TVA Sports fått möjlighet att kliva in i era vardagsrum, Jag har fått privilegiet att få berätta om sporten ur min synvinkel, och som jag känner till den... Jag ville dela mina erfarenheter med er och ni har alltid varit uppmärksamma på mina ord. Tack så mycket, skriver han och fortsatte:

– Idag är det med sorg som jag måste pensioneras från era skärmar för en obligatorisk paus. En nödvändigt paus som jag kommer behöva genomgå behandling mot lungcancer.

– Jag kan berätta att jag kommer kämpa med beslutsamhet och samma entusiasm som ni har sett mig visa på isen och i mitt spel. Samma beslutsamhet som hjälpte mig att uppnå mina drömmar och mål, samma som drev mig till toppen av min sport när jag fortfarande spelade.

Den i dag 64 år gamle Mike Bossy gjorde 1 126 poäng (573 mål + 553 assist) på 752 matcher under hans tio NHL-säsonger i New York Islanders. Han placerar sig på en 22:a plats i NHL:s poängliga genom tiderna och har det bästa målsnittet bland spelare som har spelat minst 200 matcher med sina 0,76 mål per match.

