Förra säsongen var Nikita Kutjerov borta under hela grundserien efter att ha opererat höften.

Nu håller Tampa Bay-fansen andan igen kring storstjärnan.

Kutjerov utgick skadad i lördagens match mot Washington Capitals. Han kolliderade lätt med Capitals-forwarden Garnet Hathaway och tog sig sedan direkt för övre delen av benet.

This does not look good 🥺 @TBLightning 's Nikita Kucherov leaves the game. pic.twitter.com/O6vhhXlVS2

Lightning-coachen Jon Cooper är förtegen om situationen men säger att det inte handlar om en "dag till dag-skada", och verkar därmed hinta om att det kan bli en längre frånvaro för ryssen.

Enligt Lightning Insider på Twitter ska det röra sig om en allvarligare skada som kan tvinga Kutjerov till operation för att åtgärda skadan.

Hearing the initial word on Nikita Kucherov is not positive and surgery could be involved. Assuming that's accurate, I'd expect him to miss some time moving forward, should know more later today #GoBolts #TBLightning