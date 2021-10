Jonas Røndbjerg spenderade tre år i Växjö och fick spela 85 SHL-matcher för klubben.



2019 lämnade han dock Småland för att i stället flytta till USA och ansluta till Vegas Golden Knights.

Efter två år i farmarlaget Henderson Silver Knights kommer nu chansen för den 22-årige dansken. Han flyttades upp till NHL-laget i går och nu bekräftar även coachen Peter DeBoer att Røndbjerg kommer få göra sin NHL-debut under torsdagsnatten då VGK möter Los Angeles Kings.

Head Coach Pete DeBoer confirmed Jake Leschyshyn and Jonas Rondbjerg will make their NHL debuts tonight in LA! #VegasBorn