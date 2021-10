Alla andra stjärnor har fått nya stora kontrakt men kvar har Brady Tkachuk suttit utan någon lösning i sikte.

Under torsdagen lyckades dock parterna komma överens då "Sens" gick ut med att de har sajnat stjärnan till ett sjuårskontrakt värt 8,214 miljoner dollar per säsong för ett totalt värde av 57,5 miljoner dollar vilket motsvarar ungefär en halv miljard kronor.

– Detta är en bra dag för Ottawa Senators. Brady har en väldigt dynamisk spelstil och är en powerforward av rang i dagens NHL. Han kan göra mål, spelar fysiskt och visar vad det innebär att vara ett proffs för resten av spelarna i klubben, säger general managern Pierre Dorion i ett uttalande.



News Release: The #Sens have signed forward @BradyTkachuk71 to a seven-year contract: https://t.co/OowupAvSH2 pic.twitter.com/Ew02IJA5ds