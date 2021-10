Fick ingen plats i laguppställningen – vägrar flyttas ned till AHL

Vitalij Kravtsov fick en plats i New York Rangers laguppställning förra säsongen, men så blev inte fallet i år. Enligt New York Post reportern, Larry, Brooks, vägrar han nu bli nedflyttad till AHL-laget Hartford Wolf Pack.

Då inledde han säsongen i KHL för att sedan från april ansluta till Rangers. Totalt blev det 20 matcher för ryssen som då noterades för fyra poäng (2+2).

Inför årets säsong fick han ingen plats i Rangers första laguppställning och skickades då ned till AHL-laget Hartford Wolf Pack. Efter det beslutet kunde Elliotte Friedman rapportera att New York har tillåtit Kravtsov att höra sig för med andra klubbar.

Hearing NYR have given Vitali Kravtsov permission to contact other clubs in seek of a trade. Kravtsov did not make the Opening Day roster.