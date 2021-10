Klart: Han blir Seattle Krakens första lagkapten

För Vegas Golden Knights tog det tre säsonger innan de utsåg sin första lagkapten.

Seattle Kraken väntar dock inte med sitt besked utan väljer direkt att utse Mark Giordano till klubbens första lagkapten innan deras debutsäsong i NHL.

– Jag kan fortfarande bidra i båda ändarna av isen. Jag vet att jag är en äldre kille (37 år) men jag känner mig fortfarande pigg både fysiskt och mentalt. Jag tror också att jag kan hjälpa våra yngre backar lite, säger Giordano i ett uttalande.

