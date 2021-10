David Lilja är inne på sin femte säsong i HockeyAllsvenskan med BIK Karlskoga trots att han bara är 21 år gammal.

Nu har också offensiven lossnat efter att han tidigare varit mer av en grovjobbare.

– Jag har bevisat både för mig själv och för andra att jag också kan vara med och leverera, säger Lilja till hockeysverige.se.



JÖNKÖPING (HOCKEYSVERIGE.SE)

Under fredagskvällen spelades en het toppmatch i HockeyAllsvenskan mellan HV71 och BIK Karlskoga.

Båda lagen var obesegrade inför mötet men i slutändan blev det 7-2 till hemmalaget HV, ett resultat som inte riktigt speglade matchbilden.

Det var ett BIK Karlskoga som inte spelade på toppen av sin förmåga menar lagets unge forward David Lilja.

– Vi vet att vi kan matcha dem om vi kommer upp på vår nivå. Vi mötte dem ett par gånger på försäsongen och det var jämna matcher. Om vi spelar så bra som vi kan så vet vi att vi kan dra jämnt med dem men vi kom helt enkelt inte upp till deras nivå, säger han till hockeysverige.se.

Förutom bottennappet mot HV71 så har BIK Karlskoga haft en riktigt fin start på säsongen där laget återigen befäst sig som ett av lagen att räkna med i toppen av tabellen.

– Fyra segrar av fyra möjliga, det går ju inte att börja bättre. Vår start har varit jättebra och vi har spelat väldigt stabilt. Det har aldrig varit någon osäkerhet utan vi har kunnat spela av matcherna vilket är väldigt skönt. Vi har haft två bra målvakter som har börjat riktigt bra. Jättebra start men inte den här matchen mot HV, säger Lilja.

”HAR FLER KEDJOR SOM KAN LEVERERA”

BIK är ett lag som nästan alltid räknas som lite av en outsider till SHL-platsen men den här säsongen är det annorlunda då de är ett av lagen som räknas som favoriter till att spela final.



På vilket sätt är ni bättre i år än tidigare?

– Jag tycker att vi har ett jämnare lag i år. Det är fyra riktigt bra kedjor som kan leverera. Det är just det som jag tror kommer göra att vi är där uppe och tar den där SHL-platsen. Ett jämnt lag som gör att vi går långt i år.

Ni behöver inte bara förlita er på (Henrik) Björklund och (Gustaf) Thorell som tidigare år då?

– De visste man ju att de skulle levererade varje match men nu har vi fler kedjor som vi kan förlita oss på.

David Lilja har klivit fram för BIK Karlskoga. Foto: Fredrik Karlsson/Bildbyrån





”JÄTTEGLAD FÖR MIN EGEN SKULL”

En av spelarna utanför förstakedjan som har klivit fram för Karlskoga är just David Lilja. På de fem första matcherna har Lilja gjort sex poäng och han hade stått för antingen mål eller assist i fyra matcher i rad inför mötet med HV71.



– Jag är jättenöjd med min start. Jag får mycket förtroende från tränaren och har tagit den här chansen och bevisat både för mig själv och för andra att jag också kan vara med och leverera. Jag är jätteglad för min egen skull.

Liljas sex poäng är redan nu mer än hälften av hans personbästa då han har gjort åtta, fyra, sju och tio poäng under sina tidigare säsonger i HockeyAllsvenskan.

Vad ligger bakom den här fina starten?

– Jag vet inte riktigt, jag har ju tränat hårt i sommar och det hjälper ju men jag har ju inte tränat mer än vanligt, säger han och fortsätter:

– Hockey är en självförtroendesport och jag har ett jättebra självförtroende just nu. Jag får bra förtroende av tränarna och får ha en roll i PP vilket jag inte haft tidigare förutom när jag var junior. Det är mycket smådelar men jag tror främst att det är självförtroendet som gör att jag spelar bättre.

Var kommer självförtroendet ifrån?

– Det började väl under försäsongen. Det trillade in några puckar tidigt för mig här och det kändes bra. Sedan har det bara rullat på, när det väl trillar in något så brukar det leda till att det kan trilla in ännu fler puckar. Jätteglad för min skull och laget har börjat bra också så vi är väldigt nöjda, förutom matchen mot HV71 här.

”BIK HAR ALLTID TROTT PÅ MIG”

En stor anledningen bakom lyftet är att Lilja nu själv fått en mer offensiv roll då han får spela i andrakedjan samt lira powerplay under säsongsinledningen.



– Jag har haft en kanske lite mer jobbarroll tidigare och då var det inte jag som skulle kliva fram. Jag har vuxit av det också och vill fortfarande jobba hårt och tacklas även om jag har en mer offensiv roll nu, det är sån jag är bara. Det är kul att jag får visa den sidan av mig själv också.

David Lilja har alltid varit BIK trogen. Foto: Bildbyrån





Trots att han haft en annorlunda roll tidigare och inte levererat offensivt så har 21-åringen alltid trott på sig själv.

Är det nu genombrottet har kommit?

– Jag har inte gett upp i första taget så jag hoppas att genombrottet har kommit nu, och jag tror det också.

Lilja har Bofors som moderklubb och har spelat i BIK hela sin karriär. Trots att han inte fått det att lossna tidigare så har det aldrig varit aktuellt att lämna klubben. Han känner sig trygg på hemmaplan och är glad över att klubben alltid litat på honom – vilket hjälpt honom att ta nästa kliv.

– BIK har alltid trott på mig. Det märkte jag väldigt snabbt då jag tidigt fick komma upp och spela med A-laget. Jag kan erkänna också att jag kanske inte har varit redo för att ta den här rollen tidigare. Det är kul att de tror på mig och att de ser att jag är redo. Jag känner mig redo också så jag är glad att de tror på mig och jag tror på BIK, avslutar David Lilja.

