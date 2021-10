TV: Storformen håller i sig – prickade försäsongens tredje mål

William Karlsson har hittat formen på försäsongen och prickade i natt in ytterligare ett mål när Vegas Golden Knights förlorade mot Arizona Coyotes med 1-3.

"Wild Bill" har sedan Vegas Golden Knights premiärsäsong i NHL varit en viktig kugge fö laget och allting pekar på att han kommer att ta den rollen även i år.

I natt hittade han nätet i den andra perioden genom att snyggt styra in pucken på pass från Chandler Stephenson.



NHL Video Highlight - William Karlsson deflects in a power-play goal after a tricky tic-tac-toe play with Jonathan Marchessault and Chandler Stephenson. pic.twitter.com/KhdoMrjE8C