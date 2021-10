Flames-forwarden stängs av – efter fula tilltaget

NHL har nu delat ut säsongens första avstängning. Calgary Flames-spelaren Blake Coleman stängs av för boarding och kommer därmed att missa två matcher.

Numera spelar den 29-årige forwarden i Calgary Flames, där säsongen inte har fått den starten han hade hoppats.

När Flames spelade försäsongsmatch motWinnipeg Jets tacklade Coleman Jets-spelaren Jansen Harkins, som redan hade fallit ned på knä.

Harkins åkte då in i sargen och fick efter situationen ont. Händelsen anmäldes till NHL:s avdelning för spelarsäkerhet som nu har tagit beslutet att stänga av Coleman.

Calgary Flames forward Blake Coleman has been suspended for one preseason game and one regular season game for Boarding Winnipeg Jets forward Jansen Harkins. pic.twitter.com/Nkvkdr9zMe