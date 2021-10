Grewe bröt kontraktet i Finland i går – nu är han klar för Mora

I går meddelade finska klubben Ilves att de bryter kontraktet med 20-årige svensken Albin Grewe.

Nu kan Mora IK bekräfta på lagets hemsida att de plockar in forwarden.

– Nu fick vi möjligheten att ta in en väldigt intressant spelare, säger lagets tränare Johan Hedberg till Moras hemsida.



Albin Grewe är klar för spel i Hockeyallsvenskan och Mora IK.

Under gårdagen kunde Ilves meddela att de bryter kontraktet med 20-åringen efter bara fyra matcher. Detta trots att han under våren skrev ett kontrakt med klubben på 1+1 år.

Grewe draftades av Detroit Red Wings i tredje rundan 2019 och var under förra säsongen en kort period i klubbens AHL-lag. Större delen av fjolårssäsongen spelade Grewe i Djurgården där han noterades för 39 matcher i grundserien.

"FINNS MYCKET MER HOCKEY I ALBIN"

Förra hösten var tanken att forwarden skulle spela OHL-hockey, men på grund av Covid-19 kom säsongen i den kanadensiska juniorligan aldrig igång. Detta ledde till att han återvände till Djurgården för att inleda säsongen. Inför årets säsong flyttade han till Ilves, där det blev fyra matcher och noll poäng.



– Vi var lite tunna i truppen och det visste vi när vi gick in i säsongen. Nu fick vi möjligheten att ta in en väldigt intressant spelare. Jag älskar hans intensitet och fart och det är väl också det han levt på. Samtidigt känner både han och vi att det finns mer hockey i Albin än vad han fått visa i Ilves. Han vill ha en nystart och för oss passar han perfekt in i lagbygget, säger Moras tränare Johan Hedberg till klubbens hemsida.



Debuten i den nya klubben väntas komma redan på fredag då Mora tar emot Södertälje SK på hemma-is.



