"Eichel kan tänka sig vilken klubb som helst"

Jack Eichel, 24, lever i en svår sits just nu – skadad och enligt uppgifter mitt i en behandlingsdispyt med egna klubben Buffalo Sabres.

Läget är så pass infekterat att han vill lämna för vilken klubb som helst i NHL, enligt Elliotte Friedman från Sportsnet.

Situationen i Buffalo Sabres har fått bägaren att rinna över – han kan nu tänkas att trejdas till vilken klubb som helst, berättade Elliotte Friedman i podcasten The Jeff Marek Show i måndags.

Med tanke på skadesituationen samt spelarens vilja att lämna för vilken klubb som helst, sjunker även Jack Eichels värde, vilket gör det svårt att få till en trejd.

Enligt Elliotte Friedman har en klubb redan gjort ett verkligt försök – Calgary Flames.

Även Anaheim Ducks och New York Rangers ska ha visat intresse.

– En av klubbarna som verkligen var rejält intresserade var Calgary. Calgary försökte verkligen.

– Inte en enda gång har någon sagt till mig att han [Jack Eichel] inte vill gå till någon annan klubb, fortsätter Elliotte Friedman i poddavsnittet.

