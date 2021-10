TV: Veteranen visar styrkebesked – två nya poäng i natt

Loui Eriksson hade det tufft att hitta storformen i Vancouver Canucks. Nu har han visat styrkebesked under försäsongen i Arizona Coyotes. I natt noterades svensken för två nya poäng.

På de senaste fyra säsongerna i Vancouver har han som mest noterats 29 poäng och i fjol blev det bara sju matcher och en poäng för svenskveteranen i Canucks.

Till den hÄr säsongen fick Eriksson ett miljöombyte då han i samband med trejden, som skickade Oliver Ekman Larsson till Vancouver, hamnade i Arizona Coyotes.

I Coyotes har 36-åringen hittat tillbaka till formen på försäsongen. Coyotes har avverkat tre försäsongsmatcher och på de tre matcherna har Eriksson noterats för tre poäng, varav två kom i nattens match mot Anaheim Ducks..



Arizona öppnade målskyttet i matchen genom Jakob Chychrun som kunde hitta nätet med ett lågt skott från mitten av slottet. Chychrun spelades fram av Loui Eriksson.

