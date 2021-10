Bäckström om skadade höften: "Det går framåt långsamt"

Nicklas Bäckström är inte med på Washington Capitals träningsläger då han rehabar en höft.

Nu berättar han om rehaben och skadan i Capitals sociala medier.

– Jag har ingen tidsschema här. Vi ska bara lyssna på kroppen och gå fram långsamt, säger han.



Nicklas Bäckström tvingades operera höften för sex år sedan och han har fortfarande besvär med den.

Just nu genomgår han rehab för höften, vilket har gjort att "Bäckis" inte har kunnat komma till spel under försäsongens träningsläger.

För lite mer än en vecka sedan rapporterades det från Washington Capitals att Bäckström bedöms"vecka för vecka". Nu öppnar 33-åringen upp om skadan.

– Jag har ingen tidsschema här. Vi ska bara lyssna på kroppen och gå fram långsamt. Vi får se vad som händer. Förhoppningsvis ska jag snart åka skridskor igen, säger han

"It was a good time now to really be patient with it and make sure I feel good before I step on the ice. The progress is going good and I'm feeling better. Hopefully I can be on the ice soon."



Full media availability with Nicklas Backstrom.#ALLCAPS | @MedStarHealth pic.twitter.com/XCQyXaHNhv