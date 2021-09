Ligan sparkar general managern efter rasistskandalen: "Kommer inte bli tystad"

Det blåser fortsatt storm runt rasistskandalen i den ukrainska ligan.

Nu har ligans general manager fått sparken för att, enligt honom själv, ha pratat öppet om rasism.

"Kommer det tysta mig? NEJ!", skriver han på Twitter.

I mötet mellan Kremenchuk och Donbass Donetsk i den ukrainska ligan hamnade Andrej Deniskin och Jalen Smereck i luven på varandra. Deniskin, som då stod utan handskar, gjorde en rasistisk gest , där han låtsades skala och äta en banan.

För den rasistiska gesten tilldömdes Deniskin ett matchstraff och ligan gick direkt ut och fördömde hans handlingar.

Deniskin fick sitt straff bara några dagar senare och då kom beskedet att han skulle stängas av i 13 matcher. Däremot meddelade ligan att han kunde köpa sig ur tio av de 13 avstängda matcherna genom att betala 16 000 kronor.

Detta möttes av en enorm kritikstorm från hela hockeyvärlden, där tidigare Leksand-profilen Jean-Luc Grand-Pierre var en av kritikerna.

– Jag vet faktiskt inte hur sådant här kan få ske fortfarande. Det är 2021 och inte 1800-talet. Speciellt med tanke på alla rörelser som finns och jobbar med Jämställdhet kring sexualitet, mot rasism och så vidare. Jag förstår då inte hur vi fortfarande kan se sådana här händelser, sa en irriterad Grand-Pierre till hockeysverige.se.

Smereck har i sin tur efter skandalen beslutat sig för att ta en paus från hockeyn.

Den ukrainska ligans general manager, Eugene Kolychev, har nu efter allting som har hänt fått sparken. Anledningen till det ska enligt honom själv vara att han har pratat öppet om rasism på det ukrainska hockeyförbundet.



På Twitter skriver han:

"Jag har pratat öppet om rasism i den ukrainska hockeyn och nu har det ukrainska hockeyförbundet sparkat mig från rollen som ligans general manager. Kommer det att lösa problemet? Nej. Kommer det att tysta mig? NEJ!"

I have spoken openly about #racism in Ukrainian hockey and the Ukrainian Hockey Federation FIRED me as General Manager of the #UHL today.



Will it solve the problem? No. Will it silence me? NO!