MJÖRNBERG: Bring Out The Heroes 👤 Idag 09:44

Ett intro med trött house eller pilsk rock'n'roll skapad av lokala stjärnor? Jag vet vad jag väljer...



Ny säsong. Publiken tillbaka på läktarna. Då är det läge att försöka öka tempen och göra något lite extra.



Skövde IK gör det genom att liera sig med den lokala rockorkestern Ammotrack.



Laget och gruppen flörtade med varandra redan för ett par år sedan när de samarbetade och spelade in videon till ”To The Edge” på Billingehov. Nu tar de allt ett steg längre.



Idag släpptes nämligen låten ”Bring Out The Heroes”. En yster rockdänga som kommer användas som intro i samband med Skövdes hemmamatcher och som är tänkt att bli lite som en anthem.







Jag som är minst lika intresserad av musik som jag är av hockey(ettan) tycker att den här typen av grejer är fantastiska. När två lokala aktörer inom helt olika