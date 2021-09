Per Kenttä har tagit upp ett lag till SHL - men då lämnade han Oskarshamn. Han skulle sen ta upp Björklöven 2020 - men då kom pandemin och kvalet avbröts. 2021 skulle revanschen komma - men då föll "Löven" i finalen mot Timrå. Nu ska han till sist ta upp Björklöven - och ge hockeystaden Umeå ett lag i högstaligan igen.

– Förra säsongen kände vi stödet fast inte folket var i ishallen. Det är något jag drömmer om, den dagen Björklöven går upp i SHL, säger han till hockeysverige.se.



FRÖSUNDA/SOLNA (Hockeysverige.se)



Per Kenttä har gjort en, vad jag skulle kalla, häftig resa. Från att varit en okej målvakt i ettan för Asplöven har han varit med som sportchef, och inledningsvis coach, att ta Asplöven till Hockeyallsvenskan, Oskarshamn till SHL och gjort Björklöven till topplag i Hockeyallsvenskan. Han hittar ofta spelare som kan förädla lagbyggena, men lyckas ofta även få gruppen att känna att det är vi mot världen.

En av hans stora gärningar så här långt var då han byggde ett lag som tog ”kö-laget” i Hockeyallsvenskan, Oskarshamn, till SHL 2019.

- Jag tycker att vi hade ett bra lag anpassat till det spel vi implementera där. Vi fick egentligen bygga vidare på det laget som förlorade mot Leksand i bästa av tre i direktkvalet året innan. På så vis hade vi redan en bra stomme, berättar Per Kenttä som fyllde 40 år under försommaren.

- Vi fick in karaktärer i bland andra Oskar Nilsson och Jesper Dahlroth. Det kryddade vi med ett fantastiskt bra målvaktsspel från (Adam) Åhman och framför allt (Christoffer) Rifalk i slutspelet. Har laget en bra målvakt så kan man gå väldigt långt, som vi gjorde.

"FÅR INTE VARA FÖR MÅNGA SÅDANA"

Att hitta en bra hockeyspelare behöver inte alltid vara det svåraste, men Per Kenttä lyckats ofta få personligheten att passa in i laget redan från första dagen.

- Det är väldigt viktigt att man har rätt karaktär och att det passar in i bygget man har. Jag tror det viktigaste är att man har kärnan som finns i lagbyggena, personer som varit på den platsen under många år, är informella ledare och kan implementera nya grabbarna i hur man spelar och tränar. För mig är det minst lika viktigt.

- Där har jag haft turen och kanske skickligheten att få ha den här stommen med Jonas Engström och Oskar Nilsson i Oskarshamn. I Björklöven är det Fredric Andersson (Alexander) Viklund och (Daniel) Rahimi som drar ett stort lok.

Daniel Rahimi. Foto: Nils Jakobsson/Bildbyrån





Hur jobbar du kring att spelaren i fråga måste passa in i gruppen då du plockar honom till klubben du jobbar i?

- Man måste bygga laget efter vissa grundstenar och grundbultar. Sedan kan man ha några mönsterbrytare som finns där, kan avgöra matcher och kliva fram vid rätt tillfälle.

- Det får inte vara för många sådana för då äter dom för mycket kraft. Sedan ska det såklart också passa in med sättet man vill spela.



Har du behövt tänka annorlunda då du värvat in spelare till Björklöven jämfört med Oskarshamn?

- Nej, egentligen inte. Vi försöker bygga på samma sätt. Jag vill att vi ska vara fyra kedjor som driver matcherna. Inte så att vi bygger slag-vis, att vi har olika slagkraft i dom olika femmorna.

- Vi ska kännas jobbiga att möta och ha det där drivet, men framför allt spela efter våra resurser för att vinna matcherna. Inte spela på motståndarnas misstag. Jag tror att det är vinnande i längden.

"ETT LITET NÅLSÖGA ATT TA SIG IGENOM"

Givetvis har det varit en nära dialog mellan Per Kenttä och tränaren, Hans Wallson, då den här säsongens Björklöven mejslats ut.

- Ja, självklart. Framför allt har vi diskuterat namn, vilka som är lediga och intressanta för Björklöven. Sedan tittar vi hur och vart dom kan passa in i lagbygget. Exempelvis i vilken kedja dom kan tänkas pass in.

- På så sätt har han kommit med värdefull feedback både i fjol och i år. Det är inte så att jag själv sitter och printar ut vilka som är aktuella. Jag vill ha tränarnas feedback och tar inte hit någon som dom inte vill ha. Det här gör vi tillsammans.

Per Kenttä. Bildbyrån





Första säsonger för Per Kenttä i Björklöven fick laget inte spela om att ta steget upp i SHL, vilket pandemin satte stopp för. Säsong två föll Björklöven på målsnöret efter ett Corona-kval mot Timrå. Två annorlunda situationer där Per Kenttä har kunnat plockat med sig en del erfarenheter som han haft användning av då han byggt Björklövens trupp 2021/22.

- Har man en bra bas att stå på kommer det till slut att tippa över till ens fördel. Kan du bygga upp en verksamhet som är stabil och etablera dig som ett topplag behövs det kanske bara en sak som studsar rätt. Det kan vara en målvakt som står på öronen i ett slutspel, en matchvinnare, ett powerplay som fungerar eller ett boxplay som vinner matcher som tar dig hela vägen. Det är ett litet nålsöga att ta sig igenom då det bara är ett lag som tar sig upp.

- Kan man bygga någonting och vara konsekvent i sättet man spelar så kommer man komma väldigt långt.



Det var en turbulent säsong för Björklöven 2020/21. Bland annat anklagades spelare i laget för att spelat på sina egna matcher och i kvalet slog coronan till mot både Umeå-laget och Timrå.

- Jag blev väldigt glad och stolt över hur gruppen hanterade det. Det var inte bara ett bekymmer som dök in utan det var som att åka torktumlare och sedan bli utkastad ur den. När man sedan kom därifrån undrade jag vad som hade inträffat.

- Varje gång en sådan process startas får man börja om från noll. Det var jobbigt mentalt, men gruppen tog sig samman och vi slog faktiskt ut både Mora och BIK Karlskoga som folk ”hypade” och som sades hade gjort en av sina bästa säsonger på väldigt länge.

- På så vis kände vi oss redo för finalen, men då kom nästa smäll utifrån som vi inte kunde hantera.



Hur jobbade du som sportchef då alla dom är situationerna uppstod?

- Framför allt var det att kunna ställa ett lag på benen. På så sätt var det väldigt turbulent…

"ORKADE INTE MOBILISERA KRAFT"

Det var inte bara att ställa ett lag på benen utan det skulle vara ett lag som mådde bra också.

- Det var många aspekter att ta in. Sedan blev det många matcher på kort tid. Med facit i hand så orkade vi inte mobilisera kraft samtidigt som vi mötte ett väldigt bra Timrå.

- Jag vill inte ta någonting från Timrå utan dom gick upp välförtjänt. Jag vet inte om man kan säga att vi byggde eller gjorde fel. Det var mer att omständigheter påverkade oss mer än att vi gjorde något fel.



Du personligen lyfts ofta fram i media då det handlar om Björklöven. Samma sak var det då du jobbade i Oskarshamn och Asplöven, hur bekväm är du med den rollen?

- Jag har inget problem med det utan tycker att jag är lugn och harmonisk i vad jag kan och hur jag arbetar. Jag måste ändå kunna lita på folk oavsett är i Haparanda, Oskarshamn eller Umeå för att sedan kunna bygga vidare.

- Jag känner ett jättestort stöd både bland fans och från klubbledningen. På så vis känns det ganska tryggt.



På tal om harmonisk har du kommit närmare familjen då du flyttat upp till Umeå, hur har det påverkat dig som person?

- Det har blivit lättare att strukturera upp vardagen. På så vis mår vi alla bättre.



Jobbar du annorlunda idag jämfört med hur du jobbade i Asplöven?

- Jag tycker att jag har lärt mig otroligt mycket genom åren. Framför allt tycker jag att det var nyttigt att jag for i väg och fick dom här två åren i Oskarshamn. Där kunde jag förändra mycket både i mitt ledarskap, sättet att bygga lag och hur jag villa att vi ska spela.

- Det har jag kunnat ta med mig och sedan finslipa i Björklöven. På så sätt har jag utvecklats. Säsongen 2010/11 var min första säsong i Hockeyallsvenskan. Det är alltså tio säsonger och jag ser inte gammal ut. Det är bara alla andra som blir äldre (skratt). I övrig har jag samlat på mig viktig erfarenhet som jag har nytta av.



Har du blivit bättre på att delegera med åren?

- Mycket bättre, men jag har ändå ett kontrollbehov. Jag vill också känna mig delaktig och tycker att det är viktigt för en person i min roll att vara det. Det är lätt att en liten sak kan bli stor om man inte är där och grejar med den direkt.

KANADENSISK INVASION

Björklöven modell 2021/22 innehåller inte mindre än sex kanadensiska spelare: Adam Plant, Gerry Fitzgerald, Félix Girard, Ryan Gropp, Alex Hutchings och Francis Perron.

- En del av dom spelarna känner varandra sedan tidigare. Vi har haft många amerikaner tidigare som också hade en koppling till varandra. Om jag får välja så hade jag helst valt svenskt, men jag tyckte att marknaden var tunn när vi kom ut på den väldigt sent. Då gick det inte att börja titta på om det var för många olika nationaliteter.

- Det är också vad jag menade då jag sa att vi har en så stark kärna i Viklund, ”Freddan” och Rahimi. Grundpelare och stöttepelare i både spel och hur dom tar hand om spelare.

Adam Plant är en nyckelspelare. Bildbyrån





Många lag säger att dom hårdsatsar den här säsongen…

- Så låter det varje år, säger Kenttä med ett leende och fortsätter:

- Det är en väldigt tuff liga och det är vi införstådda med. Samtidigt vet vi vad vi kan göra och vad vår högsta nivå är. Vi vet att det lag som ska slå oss måste vara bra. Då är det bara att lyfta på hatten om vi inte lyckas och vi känner att vi gjort allt vi kan. Då är jag den första att gratulera det lag som gått upp.

- Det gäller att se både möjligheterna och vara ödmjuk, men jag tror på vårt lag och har möjligheten att ta oss upp.



Vad tror du det skulle betyda för Umeå som stad om Björklöven tog sig tillbaka till högsta serien?

- Hungern till hockeyn är enorm där. Jag har aldrig varit med om maken vilket stöd det är där. Förra säsongen kände vi stödet fast inte folket var i ishallen. Det är något jag drömmer om, den dagen Björklöven går upp i SHL.



Och då hänger Per Kenttä med upp?

- Ja, givetvis, avslutar Per Kenttä samtidigt som han spricker upp i ett stort leende.

Matchrapporter: Timrå avgjorde matchserien mot Björklöven Timrå tog ny seger i serien mot Björklöven Timrå vann på nytt mot Björklöven Timrå vann och kvitterade mot Björklöven Skön seger för Björklöven mot Timrå i första matchen