För tre år sedan trodde Arizona Coyotes så pass mycket på Alex Galchenyuk att man valde att trejda bort en av klubbens då stora stjärnor i form av Max Domi till Montréal.

Ett år senare lämnade Galchenyuk klubben efter att ha varit en del av utbytet som Coyotes fick lämna ifrån sig för att landa Phil Kessel. Sedan dess har det tidigare storlöftet, som draftades som tredje spelare totalt i NHL-draften 2013, hunnit med spel i Minnesota, Ottawa och Toronto innan han i somras blev kontraktslös.

Nu får Galchenyuk en ny chans att visa vad han går för i Coyotes, då de, enligt Pierre LeBrun, skrivit ett provspelskontrakt med den tidigare 30-målsskytten.

Alex Galchenyuk has signed a PTO with the Coyotes.

And yes, I’m back to work. The hockey season is upon us !