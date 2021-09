Sedan Ryan McDonagh trejdades bort från klubben 2018 har New York Rangers inte haft någon lagkapten.

Till den kommande säsongen har dock general managern Chris Drury pekat ut att det är en prioritet att utse en ny lagkapten. Då har flera kandidater så som Mika Zibanejad, Chris Kreider, Artemij Panarin, Jacob Trouba och Adam Fox pekats ut.

Någon som dock inte vill ha det ansvaret är lagets store stjärna Artemij Panarin.

– Jag tycker att det finns bättre kandidater i vårt lag. Hade jag velat vara kapten? Jag säger faktiskt nej om jag får välja, säger Panarin till "Hockey in the Know" på Instagram (och översatt av nhl.com).



”MYCKET JOBB UTANFÖR ISEN”

Den ryske storstjärnan menar att han blir en bättre spelare om han får lägga all sin energi på att spela hockey – i stället för att också tvingas ha allt ansvar som "C:et" bär med sig.



– Det handlar inte bara om att ha en bokstav på tröjan och gå runt och ta bilder. Det handlar om att lägga ner jobbet och leda i omklädningsrummet. Det handlar inte bara om att spela bra hockey. Man måste ge en massa energi i pauserna, motivera grabbarna, ge intervjuer och vara ansiktet utåt för klubben. Det är väldigt mycket jobb utanför isen, säger Panarin och fortsätter:

– Jag tror att jag är mycket mer effektiv i min hockey. Jag tror inte att jag skulle vara någon effektiv lagkapten. Jag pratar inte ens bra engelska, hur kan jag då motivera andra? Jag kan bara påverka mitt eget spel och andra kommer lyssna på mig även om jag inte har någon bokstav på tröjan.

Artemij Panarin har varit en av NHL:s allra bästa spelare sedan han skrev sitt megakontrakt med en lön på drygt 11,6 miljoner dollar per säsong i sju år.

Under debutsäsongen i Rangers gjorde han 95 poäng på 69 matcher och i fjol stod han för 58 poäng på 42 matcher. Över dessa två säsonger har han 1,38 poäng per match och endast Connor McDavid och Leon Draisaitl har bättre poängsnitt sedan 2019.

