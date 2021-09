Peterson fortsätter imponera – nytt mål i natt

22-årige Jacob Petersons mål kom i spel i numerärt överläge i den andra perioden, sedan han och de övriga i Dallas powerplay-enhet skapat tryck i Blue Jackets zon.

Efter en tuff kamp nere i ena sarghörnet tog sig sedan Peterson in mot Blue Jackets-målet, där han fick stå mer eller mindre fri framför Jet Greaves innan han kunde lägga in 3–2-målet mellan benskydden på Blue Jackets-målvakten.

Wyatt Johnston (53) and Jacob Peterson (40) with smart plays on a power play that results in a goal. Thomas Harley (55) picks up the assist. pic.twitter.com/ExzpLlhFpe