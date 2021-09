En spelare som alltid går och väntar på genombrottet är Kailer Yamamoto.

Han var en stortalang som tonåring och vann skytteligan i U18-VM 2016 med sju mål och 13 poäng på sju matcher.

Amerikanen levererade även mängder av poäng i WHL samt spelade JVM för USA.

Han har dock spelat fyra säsonger i NHL/AHL utan att riktigt få det där genombrottet som många hade hoppats på av det tidigare förstarundevalet.

Under sommaren har Kailer Yamamoto varit restricted free agents och inte haft något kontrakt med Oilers inför den kommande säsongen.

Nu har dock 22-åringen kommit överens med Edmonton då han har skrivit ett kontrakt över nästa säsong värt 1,1,75 miljoner dollar.

The #Oilers have agreed to terms with Kailer Yamamoto on a one-year contract extension with an AAV of $1.175 million. #LetsGoOilers