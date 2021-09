”98 procent av spelarna kommer vara vaccinerade”

Säsongen 2021/22 medför sig ett nytt och uppdaterat covidprotokoll från NHL som bland annat gör det möjligt för klubbarna, vid behov, att stänga av spelare som inte har vaccinerat sig.

Efter protokollets införande har vi bland annat fått se två coacher lämna sina uppdrag på grund av att de inte vill eller kan vaccinera sig för covid-19.

Vicekommissionären Bill Daly menar nu dock att en stor majoritet av spelarna kommer att vara vaccinerade inför den kommande säsongen.

För Frank Seravalli på DailyFaceoff.com berättar Daly att NHL räknar med att 98 procent av spelarna kommer att vara vaccinerade när ligan drar igång den nya säsongen nästa månad.

At #NHL Player Media Tour in Chicago, deputy commissioner Bill Daly tells @DailyFaceoff the league is projecting 98% of players will be fully vaccinated prior to start of the season.



Expectation is 10-15 total players will be unvaccinated - subject to more stringent protocols.