MoDos glädjebesked – målvakten närmar sig comeback

Coronapandemin slog till stenhårt mot svensk hockey förra säsongen. Det kändes som att smittan nådde varenda hörn i landets alla omklädningsrum. Vissa blev värre smittade än andra.

Tex Williamsson tillhör den värre gruppen. Långt in på försäsongen hade han fortfarande inte hunnit kvickna till. MoDo lånade då in Niklas Lundström fram till säsongsstarten för att kunna täcka upp luckan.

Till premiären, om lite mer än en vecka, hoppas MoDo att deras 30-åriga målvakt ska vara redo.

– Han mår rätt bra. Det har blivit succesivt bättre med tiden. Han hade en liten dipp på några dagar, men i det stora hela så har det gått åt rätt håll hela tiden, berättar Mattias Karlin för Allehanda.

Med Isak Wallin , som inte riktigt är redo att axla ansvaret själv efter sin skada, kommer frågan bli om man förlänger lånet med Niklas Lundström.

– Vi får se helt enkelt. Det beror lite på Tex (Williamsson) också. Vi kommer inte att kasta in Tex om han verkligen inte känner att han är redo för det, säger fjolårets succétränare.

Tex Williamsson går in på sin första riktiga säsong i MoDo efter att ha varit utlånad till klubben från Oskarshamn under en kort period förra säsongen. Då blev det fem matcher med 4,33 insläppta mål per match och 87,5 i räddningsprocent. I SHL för Oskarshamn blev det nio matcher med 3,17 insläppta per match och 89,9 i räddningsprocent.

TV: Därför får IK Oskarshamn det tufft i SHL

Matchrapporter: Stark defensiv när BIK Karlskoga vann mot Modo Tre poäng till Modo efter avgörande i slutperioden mot Tingsryd Modo vände mot Timrå – efter sent avgörande Modo segrare hemma mot Björklöven – Patrik Karlkvist matchvinnare Efterlängtad seger för Modo – bröt förlustsviten mot Björklöven