Att SHL-klubbar i allt större utsträckning går in i säsonger med osäkra situationer får vi nog vänja oss vid. Det finns alltid någon eller några spelare som ska "inleda säsongen i Nordamerika och tar han inte plats kanske han kommer hem". Den här säsongen är det ju förstås Djurgården som allra tydligast är i det läget. Troligtvis kommer inte William Eklund eller Alexander Holtz tillbaka - men de kanske gör det. De kanske gör det efter att ha försökt slå sig in i San Jose respektive New Jersey, men inte lyckats ta en ordinarie plats. Eller så kanske de till och med får göra De Där Nio Matcherna juniorer kan spela utan att ett år dras från kontraktet - och sen kommer de hem. Så var det exempelvis med Mika Zibanejad 2011/2012. Han gjorde då 13 poäng på 26 matcher för Djurgården som sedermera åkte ur.

Lite i skuggan av Holtz/Eklund-situationen har Frölunda ett liknande läge fast med en back. Mattias Norlinder gjorde en helt okej debutsäsong i Frölundatröjan och belönades därefter med ett NHL-kontrakt. Det är så det fungerar numera och det är bara att köpa det. SHL-klubbarna sitter allt mer i knäna på NHL-klubbarna och tyvärr är det ingenting som lär förändras i sinom tid.

"JAG HADE HAFT SVÅRT"

Att Mattias Norlinder har potential att bli en otroligt bra NHL-back tror jag de flesta inser. Han har en grundkvalité som är väldigt hög, och han har också en personlighet som borgar för att han på ett alldeles utmärkt sätt kommer klara sig i Nordamerika när det väl är dags att åka över dit på riktigt.

För det är lite så man känner nu. När han nu åker över till Montréals träningsläger känns det inte som att det är "på riktigt" på det sättet. Det känns som att han har en bit kvar innan han kan slå sig in i Stanley Cup-finalistens backsida. Han får dock gärna överbevisa mig och slå sig in redan nu.

Men det är egentligen inte Mattias Norlinders hockeykunnande jag vare sig ifrågasätter eller kommenterar. Det enda jag är lite fundersam kring den situation han hamnat i. Norlinder sa själv efter SHL-premiären mot Brynäs att "det är fan den sämsta matchen som jag gjort i Frölunda. Jag fick ju sitta i tredje perioden också. Med all rätt" och tillade: "Det var ingen självförtroendehöjare, det här".

Mattias Norlinder. Foto: Nicklas Elmrin/Bildbyrån

Alla spelare gör plattmatcher under en karriär eller under en säsong. Men när det kommer i ett läge då Norlinder visste att omedelbart efteråt skulle åka över till Nordamerika för att slå sig in i Montréals backuppsättning är det klart funderingarna kommer. Oavsett om det handlar om att han hade tankarna på fel håll, var omotiverad eller precis vad som helst. Det behöver inte ha varit något av det. Men jag vet att om jag hade varit i samma läge som han hade jag haft svårt att hantera det. Men visst, det kanske säger mer om mig. Det utesluter jag för all del inte.

"VAD ÄR POÄNGEN?"

Frågan är egentligen vem som tjänar på den här situationen? Vad är poängen med att låta Mattias Norlinder spela en (EN!) match i SHL och sen åka över? Och sen kanske, eventuellt, möjligtvis komma tillbaka senare under säsongen? Vad gör att man tycker att det är den bästa tänkbara lösningen för en 21-årig back? Jag vill inte på något sätt låta dramatisk eller dra fram något sorts katastrofkort. Det här var en match på en lång säsong för Frölunda och en lång karriär för Mattias Norlinder. Det känns bara som en så onödig situation att sätta sig i. Och framför allt känns det som en situation som inte var positiv för vare sig spelaren i fråga - eller någon av de inblandade klubbarna.

En situation som var så enkel att undvika.

Hur som helst. Jag hoppas inte vi sett det sista av Mattias Norlinder i SHL. Han har potential att bli en riktig stjärna i vår högstaliga. Det såg vi tendenser till redan förra säsongen. Jag hade också hoppats att Montréal hade sett poängen i att låta honom spela kvar i lugn och ro i Frölundas enastående utvecklingsmiljö hela den här säsongen också. (Det säger jag, med risk för att låta som en bakåtsträvande och grinig gubbe - jag vet)

Och ska vi se det i en större bild hoppas jag att vi slipper se en sådan här situation igen, där en spelare försvinner iväg efter att säsongen börjat.

