Vägrar ta Covid-vaccin – får lämna tränarjobbet

Columbus Blue Jackets tvingas till ändringar på tränarsidan.

Sylvain Lefebvre vägrar nämligen ta covid-vaccinet och får därmed lämna sitt jobb som assisterande tränare för klubben.



NHL införde för ett par veckor sedan ett nytt covidprotokoll och där bestäms det bland annat att spelare och ledare inom ligan måste ta vaccin mot covid-19 för att kunna jobba på "som vanligt".

Det ledde till att Rocky Thompson lämnade sitt jobb som assisterande tränare i San Jose Sharks i början av september då han av medicinska skäl inte ta ett coronavaccin.

Nu tvingas en annan NHL-tränare lämna efter vaccinationskravet.

Columbus Blue Jackets skriver nämligen på sin hemsida att deras assisterande tränare Sylvain Lefebvre vägrar ta covid-vaccinet och därmed får lämna sin post. I stället plockas Steve McCarthy in som ny assisterande tränare efter att ha varit assisterande coach för farmarlaget Cleveland Monsters.

– Vi är besvikna men respekterar ändå att detta är ett personligt beslut för Sylvain och vi önskar honom all lycka i framtiden, säger general managern Jarmo Kekäläinen i ett uttalande och fortsätter:

– Samtidigt är vi lyckligt lottade att ha en fantastisk coach som Steve McCarthy som ansluter till laget. Han har spelat i ligan tidigare, vunnit mästerskap samt varit en viktig del av vår hockeyorganisation i Cleveland de senaste åren.



#CBJ have added coach Steve McCarthy as assistant coach, replacing Sylvain Lefebvre, who resigned because he refused to get a COVID 19 vaccine per the #NHL’s mandate.