Toppade poängligan under försäsongen – Leksandsduon missar premiären

Max Veronneau och Oskar Lang kommer att missa Leksands premiärmatch mot Malmö på lördag. Båda spelarna drabbades av hjärnskakning i lagets senaste match.

Leksand inleder SHL-säsongen på lördag när de ställs mot Malmö Redhawks. I premiären kommer de att få klara sig utan den poängstarka duon, Max Veronneau och Oskar Lang

De båda ska ha drabbats av hjärnskakningar i Leksands senaste match mot Trinec i Champions Hockey League och genomgår just nu rehab för att ta sig tillbaka.

– Max och "Langen" (Oskar Lang) går hjärntrappan, säger lagets tränare Björn Hellqvist till DT om de skadade spelarna.



Räknar man in poängen i CHL har Veronneau noterats för sju poäng (3+4) och Lang noterats för sex poäng (4+2) under försäsongen. Bara Justin Kloos och Matt Caito har noterats för fler poäng under försäsongen i Leksand.

Matchrapporter: Örebro skriver historia – klar för sin första semifinal Slagläge för Örebro Hockey efter ny seger Stor fördel Örebro – vinner andra raka Rodrigo Abols dominans - när Örebro körde över Leksand Leksand slog Malmö på hemmaplan