Svenske NHL-scouten har gått bort – 51 år gammal

Det var förra året som Patrik Jonsson diagnostiserades med prostatacancer.

Trots det fortsatte han jobba som talangscout för Vancouver Canucks och höll ett öga på unga svenska talanger åt klubbens räkning.

Nu har dock Jonsson gått bort, 51 år gammal, vilket bekräftas av flera reportrar som bevakar Vancouver Canucks.

Patrik Jonsson började sin hockeykarriär som huvudtränare för Tranås i Hockeyallsvenskan 2002. Han var därefter även tränare för Hanviken/Tyresö i Division 1 och Nynäshamns IF i Division 1 innan han rekryterades till det amerikanska juniorlaget Dubuque Fighting Saints där han blev scout.

Efter tre år för USHL-laget fick han möjligheten att bli talangscout för Vancouver Canucks 2018 och han var verksam inom NHL-klubben under tre år.

Patrik Jonsson utmärkte sig främst genom att spela en instrumentell roll i att Vancouver Canucks draftade Nils Höglander i andrarundan 2019 – något som han berättade för hockeysverige.se i artikelserien "Scoutad" i februari 2021:

– När jag ser honom spela mår jag mycket bättre, det påverkar mig positivt i mina tunga perioder.

– Man känner sig stolt, och man känner en glädje med killen fram för allt. Sedan vet jag att det här är ett lagarbete hela vägen, men det är en kille man själv lärt känna under resan och man har följt honom mycket så det är klart att lite stolthet kände man, sade Patrik Jonsson då.

Patrik Jonsson blev 51 år gammal.

RIP Patrik ♥️ Thanks for everything. You made it to the NHL. Nobody can take that away from you. Will miss You a lot. #FuckCancer #OneOfTheGoodGuys https://t.co/vYSUgBTExv