När Thomas Larkin tacklade Daniel Paille i en CHL-match 2017 så släckte han Brynäsforwardens karriär.

Nu kommenterar han tacklingen för första gången – och menar att den inte var så ful som andra verkar tycka.

– Jag har både sett och blivit utsatt för värre inom hockeyn, säger han under rättegången enligt Gefle Dagblad.



I går inleddes rättegången mot Thomas Larkin för den tackling som han delade ut mot Brynäsforwarden Daniel Paille och som sabbade Pailles karriär.

Då meddelade åklagaren att de yrkar på en misshandelsdom – och att Larkin ska betala fem miljoner kronor i skadestånd till Paille.

Under rättegångens andra dag förhördes Thomas Larkin av åklagaren och han menar då att tacklingen är så farlig som det påstås.

– Jag ser det som en olycklig kollision, säger Larkin i tingsrätten, enligt Gefle Dagblad, och fortsätter:

– Jag har både sett och blivit utsatt för värre inom hockeyn. Jag känner att tacklingen var i enlighet med vår sport.

”JAG GJORDE INGET FEL”

Thomas Larkin stängdes av i fyra matcher av Champions Hockey League efter tacklingen – ett straff som han inte håller med om.



– Jag gjorde inget fel. Min åsikt av vad som hände har inte ändrats något. Det var en olyckshändelse som händer inom spelet hela tiden, svarar Larkin.



Backen menar även att han har fått lida efter tacklingen på Daniel Paille.

– Efteråt fick jag ta emot flertalet hot och dödshot mot mig och min familj, jag har lidit av psykiska men och problem efter det här. Jag har lidit av ångest och depression. De här anklagelserna har gått in i själen och påverkat mig som spelare, far och man. Jag har inte fått någon möjlighet att försvara mig själv eftersom jag inte uttalat mig offentligt i respekt för Paille och hans återhämtning. Idag är jag glad att få berätta min historia, säger Larkin under rättegången.



TV: Jakob Silfverberg om känslorna kring Brynäs tunga säsong

Matchrapporter: Brynäs avgjorde matchserien mot HV 71 efter rysare Brynäs vann på nytt mot HV 71 HV 71 reducerar mot Brynäs efter seger Brynäs bara två segrar från nytt SHL-kontrakt Bra start för Brynäs efter seger mot HV 71 efter förlängningsdramatik