Målet kom endast 27 sekunder in i den första perioden och blev startskottet på en framgångsrik bortamatch i Tjerepovets. Lukas Bengtsson fick gott om tid att vandra in i Severstal-zonen innan han med ett pricksäkert handledsskott, och en skymd Dmitrij Shugajev, kunde pricka in sitt första mål i Dinamo-tröjan.

Det belarusiska laget lyckades till slut vinna matchen med 4–1. Även Mattias Tedenby, som liksom Bengtsson är ny i laget till den här säsongen, stod för en poäng i matchen då han noterades för en assist.

Theodor Lennström stod för sin första KHL-poäng i Nizjnij Novgorods 3–1-seger borta mot Ak Bars Kazan under söndagen. Den förre Frölunda- och Färjestadbacken spelade fram Anton Shenfeld till dennes 3–0-mål i den andra perioden.

Daniel Zaar, som stod för tre poäng i sin KHL-debut i torsdags, lämnade isen poänglös för Nizjnij Novgorod. Inte heller Ak Bars-centern Pär Lindholm skrev in sig i poängprotokollet i matchen.

Jakob Lilja blev Barys Nur-Sultans enda målskytt i 1–2-förlusten mot Metallurg Magnitogorsk. Svensken gav kazakerna ledningen tidigt i den tredje perioden, men gästerna kunde vända och vinna matchen sedan Andrej Tjibisov avgjort matchen sent.

Linus Hultström noterades för en assist på Metallurgs kvitteringsmål.

