Stjärnan skadad - då värvar Malmö från Italien

NHL-meriterade Leland Irvings kontrakt med Malmö sträcker sig fram till attt Oscar Alsenfelt är i speldugligt skick.

– Vi väljer att plocka hit Leland nu så att Oscar inte ska behöva stressa tillbaka, utan istället kunna träna ordentligt och vara i gott slag när han åter är redo för spel. Nu får vi in en rutinerad kille som kan avlasta Daniel Marmenlind under den tid som Oscar är indisponibel och det känns jättebra att vi kan få in honom till SHL-starten, säger sportchefen Patrik Sylvegård till klubbens hemsida.



Irving har spenderat de tre senaste säsongerna i italienska Bolzano, där han under fjolårssäsongen noterades för en räddningsprocent på 92,5 procent på 24 matcher i ICEHL.

På meritlistan har Irving även KHL-spel med Salavat Julajev samt 13 NHL-matcher med Calgary Flames.





