Kontrakten innebär att både 36-årige Brian Boyle och 33-årige Matt Bartkowski kommer att finnas med på klubbens stundande träningsläger där man får chansen att spela till sig ett "riktigt" kontrakt med klubben.

Boyle spelade ingen klubblagshockey under den gångna säsongen, utan gjorde sina enda tio matcher för säsongen under VM-turneringen i Riga, där han som lagkapten för USA producerade tre poäng (2+1) på tio matcher och ledde amerikanerna till bronsmedaljen.

På meritlistan har Boyle 805 NL-matcher för Los Angeles Kings, New York Rangers, Tampa Bay Lightning, Toronto Maple Leafs, New Jersey Devils och Florida Panthers. 2017 drabbades Boyle av en form av leukemi, men efter en lyckad behandling kunde veteranen göra comeback och prisades efter säsongen med Bill Masterton Trophy, priset som delas ut till den spelare som under grundserien visat störst ihärdighet, sportsmannaanda och engagemang till sporten ishockey.

Pittsburgh-födde Bartkowski å sin sida har varit mer eller mindre uteslutande en AHL-back de senaste tre säsongerna, då han endast gjort totalt tre NHL-matcher för Minnesota under den perioden.

33-åringen har 256 NHL-matcher på meritlistan och var en ordinarie NHL-back under några år i Boston Bruins, Vancouver Canucks och Calgary Flames.

