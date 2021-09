Anthony Beauvillier gjorde succé under det senaste Stanley cup-slutspelet där det blev 13 poäng på 19 matcher. Med ett utgående kontrakt satt han som RFA efter den senaste säsongen.

I grundserien har han varit en stabil poängplockare under sina fem år i NHL. Bäst får vi säga att säsongen 19/20 var. Han gjorde då 39 poäng, varav 18 mål, på 68 matcher.

Bara 24 år gammal är det därför inte konstigt att New York Islanders har försökt att skriva ett längre kontrakt med sitt val från förstarundan 2015.

Det verkar däremot inte bli ett längre kontrakt utan klubben från Long Island får nöja sig med ett treårskontrakt med en lönetaksträff på 4.1 miljoner dollar, skriver Arthur Staple på Twitter.

Another #Isles contract that was agreed to but still on the "to be filed" list: Anthony Beauvillier has a three-year deal, believed to be worth around $4.1-million per, source said. @LPGeek posted on it a few days ago.



Bunch of other deals are done but not yet filed, of course.