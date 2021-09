Mattias Karlsson har mött flera tuffa motståndare genom sin karriär.

Men vilka forwards var egentligen svårast att försöka stoppa?

Här bjuder "Kolan" på de fem bästa forwards som han har mött – och både SHL-stjärnor och världsspelare tar plats.

Mattias Karlsson kan se tillbaka på en lång och framgångsrik karriär. Bland annat har han spelat i Tre Kronor, 455 SHL/Elitseriematcher, varit med och spelat upp Leksand i SHL och blivit uttagen i AHL:s All Star team. Han har med andra ord mött några av världens bästa forwards under sin resa. Men vilka har varit dom svåraste att möta? Hockeysverige bad ”Kolan”, som Mattias Karlsson kallas, plocka ut sina topp fem.

Jaromír Jágr

Två VM-guld, ett OS-guld, två Stanley Cup, utsedd till NHL:s bästa spelare… Listan på meriter hos denne idag 49-åring kan göras hur lång som helst.



En av Tjeckiens bästa spelare genom alla tider. 49 år gammal/ung skrev han nyligen på för Kladno i tjeckiska ligan. Om han fortfarande spelar i februari 2022 innebär det att han kommer vara unik som aktiv elitspelare som fyllt 50 år. Kommer från just Kladno. Draftades 1990 av Pittsburgh dit han åkte över för NHL-spel samma år. Jágr var med om att vinn Stanley Cup både 1991 och 1992 med Pittsburgh. Fem gånger har han vunnit NHL:s poängliga, 1995, 1998, 1999, 2000 och 2001. 1999 utsågs Jágr utsågs dessutom till NHL:s mest värdefulla spelare 1999. Han har vunnit två VM-guld och ett OS-guld, vilket innebär att han är medlem av den exklusiva ”Tripple Gold club”. Har så här långt gjort 1733 matcher i NHL, 766 mål och totalt 1921 poäng. Lägg där till att han spelat fem OS. Tio VM, två World Cup och ett Canada Cup.

Kommentar Mattias Karlsson:



”Jaromir Jágr fick jag chansen att möta i en landslagsturnering i Ryssland när han spenderade en tid i KHL. Storleken blandat med spelsinne och styrka gjorde det helt omöjligt att komma åt pucken så han är etta på min lista.”

Jaromir Jágr. Foto: Ronnie Rönnkvist





Elias Pettersson

Från Ånge, men fick sitt genombrott i Timrå och Växjö. Trots att han bara är 22 år har han vunnit VM-guld och blivit svensk mästare. Säsongen 2018/19 utsågs han till Årets Rookie i NHL och fick då ta emot Calder Trophy. Åkte över till Vancouver 2018 och har tillhört organisationen sedan dess, men är i skrivande stund kontraktslös. Har på 165 NHL-matcher svarat för imponerande 65 mål och totalt 153 poäng. Utsågs till SHL:s bästa junior 2019 och erhöll Eliteprospects Award.

Kommentar Mattias Karlsson:



”Elias Petersson såg jag själv som en späd liten pojke när han gjorde succé i Timrå, året efter så var han SHL:s bästa spelare i Växjö som han vann SM-guld med. Sällan har vi sett en så pass dominant spelare i den åldern. Bara lyfta på hatten och inse att det man inte har i storlek kan man ta igen genom ett bra hockeykunnande och ett fruktat skott.”

Elias Pettersson. Foto: Ronnie Rönnkvist





Joakim Lindström

Fostrad i Skellefteås ungdomsled, men debuterade faktiskt som seniorspelare för Modo säsongen 2000/01. Efter en utlandsresa på fem säsonger med spel för bland annat Columbus, Phoenix och ryska Torpedo Nizhny Novogord återvände han till Skellefteå för att göra sin första seniorsäsong i klubben. En klubb där han vunnit SM-guld 2013 och 2014. Säsongen 2013/14 vann han för första gången Guldhjälmen efter att spelarna i SHL röstat fram vem som var ligans mest värdefulla spelare. Ett pris han även fick ta emot både 2017 och 2018 också. Har spelat ett OS och två VM. Har även spelat för Colorado, St. Louis och Toronto. Han har även spelat en säsong för SKA St. Petersburg.

Kommentar Mattias Karlsson:



”2000-talets stora spelare. Få spelare får hockeyn att se så enkel ut som Jocke. Han hamnar aldrig i tidsnöd och när man som back tror att man har han under kontroll så kan det helt oannonserat komma en ”flippmacka” till någon som petar in pucken i öppet mål. Är nog den spelare som jag svurit mest åt genom alla år just för att han är en tjurig jäkel och så otroligt skicklig.”

Joakim Lindström. Foto: Ola Westerberg/Bildbyrån





Alexander Radulov

Moderklubben heter Sputnik Nizhny Tagil, men åkte över redan som junior till Quebec för att spela juniorhockey. Debuterade för Nashville i NHL säsongen 2006/07. Spelade i KHL för Salavat Yulayev Ufa och CSKA Moskva mellan 2008 och 2016 innan han återvände till NHL. Efter en säsong i Montréal skrev han på för Dallas där han som 35-åring fortfarande spelar. Världsmästare 2007 och 2008. Rysk mästare 2011. KHL:s mest värdefulla spelare 2011, 2012 och 2015.

Kommentar Mattias Karlsson:



”Alexander Radulov, mannen med temperamentet, ville man inte reta upp i onödan för lite likt Peter Forsberg så blev Alex nästan alltid bättre när han var arg. Minns en speciell match när jag spelade för Tjerepovets i KHL och vi spelade mot CSKA på bortaplan. Vi förlorade med 7-0 och han gjorde fyra mål och hade säkert en eller två assist också. Bra speed och troligtvis någon bokstavskombination som eldar på kroppen hans och gör han väldigt svårstoppad.”

Alexander Radulov. Foto: Jerome Miron-USA TODAY Sports





Mattias Tedenby

Från Värnamo. Pappa Robert spelade i elitserien för Modo och kusinen Celine ska nu inleda sitt fjärde år på University of Maine. Mattias Tedenby debuterade i elitserien för HV71 säsongen 2007/08. Sedan dess har han spelat 349 matcher i vår högsta serie. Han har bland annat varit med om att vinna tre SM-guld med HV71. Spelade mellan 2010 och 2014 för New Jersey i NHL, men lyckades aldrig att riktigt etablera sig. Det blev totalt 120 NHL-matcher, 10 mål och totalt 30 poäng. Var med i VM 2011 där Sverige vann silver. Spelar säsongen 2021/22 för Dinamo Minsk.

Kommentar Mattias Karlsson:



”Spelat mycket både med och mot denna lilla vessla. Tedenbjörn, som jag brukar kalla honom, är extremt snabb och oberäknelig. Det kan hända precis vad som helst när han har pucken och just farten hade jag väldiga problem med.”

Mattias Tedenby. Foto: Fredrik Karlsson/Bildbyrån





