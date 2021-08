Rögles otroliga vändning – två mål sista 20 sekunderna

Rögle BK fick en bra start på CHL-äventyret då de vann den första gruppspelsmatchen mot EV Zug i torsdags.

Under lördagskvällen blev det ytterligare en vinst för ängelholmarna – men det satt hårt inne.

Motståndarna EHC München tog ledningen med 1-0 tidigt i matchen där den förre Färjestadsbacken Jonathon Blum fick assistpoäng. Rögle kvitterade dock snabbt, endast en och en halv minut senare, då nyförvärvet Ludvig Larsson vände in framför mål och snärtade in 1-1.

Innan den första periodens slut skulle Rögle även ta ledningen med 2-1. Då var det en 17-årig talang som höll sig framme. Marco Kasper fick speltid i powerplay och österrikaren styrde då in sitt första seniormål för Rögle.

🚨! Did you see that?!

Marco Kasper got just enough on that 🚀to send it into the net as @roglebk end the first period a goal up!#ChampionsGoBeyond pic.twitter.com/d0drSDVdBO — Champions Hockey League (@championshockey) August 28, 2021

AVGJORDE PÅ STRAFFSLAG

München vände dock i den andra perioden med två raka mål bakom Calle Clang för att ta ledningen med 3-2 inför den tredje perioden.



Rögle pressade sedan på för att komma tillbaka in i matchen men lyckades inte få in pucken. I slutet av matchen tog de ut målvakten i hopp om att få in en kvittering. Vem klev fram då om inte Marco Kasper som satte sitt andra mål i matchen för 3-3 med endast 20 sekunder kvar att spela.

🚨! IT GOES IN!@roglebk tie the game 20 secs before the final buzzer. And what a goal, can still hear that one whistling past now! 🚀#ChampionsGoBeyond pic.twitter.com/HvpGp51Zli — Champions Hockey League (@championshockey) August 28, 2021

13 sekunder efter 3-3-målet fick Rögle en straff och chansen att avgöra och fullborda vändningen. Fram klev Adam Tambellini och han gjorde inga misstag utan prickade säkert in segermålet för 4-3 med endast sju sekunder kvar av den tredje perioden.

🚨! SCENES IN SWEDEN!@roglebk get a late penalty shot and Adam Tambellini fires it into the @RedBullMuenchen net, winning the game...💬



WHAT. A. GAME - Hockey at its best!!



#ChampionsGoBeyond pic.twitter.com/RwIMyvWBfT — Champions Hockey League (@championshockey) August 28, 2021

Rögle har därmed inlett sitt CHL-gruppspel med två vinster på två matcher.

*****

Lika bra gick det dock inte för de regerande CHL-mästarna Frölunda. Efter att ha vunnit premiärmatchen mot Mlada Boleslav med 4-1 så åkte nu göteborgarna i stället på en förlust.

ZSC Lions, ledda av Rikard Grönborg, blev för svåra och Frölunda förlorade då med 4-2. Marcus Krüger hade en bra afton för schweizarna då han stod för tre poäng i matchen.

TV: Marco Kasper om SHL-debuten i vintras

