Petr Cech gör comeback – som hockeymålvakt

Den i dag 39 år gamle Petr Cech väckte stor uppmärksamhet när han under hösten 2019 skrev på för den engelska hockeyklubben Guildford Phoenix, ett drygt halvår efter att han avslutat sin mycket framgångsrika karriär som fotbollsmålvakt.

Efter att inte ha spelat något förra året står det nu klart att den tjeckiske fotbollslegendaren är tillbaka på isen och mellan stolparna. Under gårdagen meddelade Guildford att Cech skrivit på ett kontrakt för den kommande säsongen i NIHL 2.

Under sin förra sejour i klubben spelade Cech sex matcher med gott resultat. På dessa matcher höll 39-åringen två nollor och registrerades för en räddningsprocent på finfina 93,4 procent.

SIGNED



The Guildford Phoenix are delighted to announce the signing of netminder Petr Cech for the 21-22 season!



🔢 https://t.co/rbIz0JTSRU

➡️Shirt sponsorship available: guildfordphoenix@gmail.com#phoenix pic.twitter.com/VVC4aIKRbP