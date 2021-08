16-åringen fick a-lagschans – blev målskytt i debuten

Det var i slutskedet av den tredje perioden i kvällens träningsmatch mot KHL-konkurrenten Sotji som 16-årige Matvej Mitjkov hittade nätet bakom svenske Magnus Hellberg.

Mitjkov drev förbi svenskbacken David Rundblad på vänsterkanten innan han med ett skott från nära förlängd mållinje överlistade Hellberg i Sotji-målet.

Matvei Michkov (2023) is on the board! Scores in his SKA senior debut match (pre-season play).#2023NHLDraft pic.twitter.com/gk7p5608b0