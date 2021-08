Talangen lämnade HV71 – klar för OHL-spel

Oskar Olausson lämnade HV71 när han skrev på för Colorado Avalanche.

Nu lånas han ut från Avalanche till OHL-laget Barrie Colts där han kommer att spela den kommande säsongen.

– Oskar är en viktig förstärkning till vårt lag, säger Colts-tränaren Marty Williamson.



I juli draftades Oskar Olausson som 28:e spelare i NHL-draften av Colorado Avalanche.

I början av augusti stod det sedan klart att det inte skulle bli något mer spel i HV71 för 18-åringen då han skrev kontrakt med "Avs" och lämnade för Nordamerika.

Nu är det också klart var den Tranåsfostrade forwarden ska spela nästa säsong. Han lånas ut till Barrie Colts i OHL utav Colorado.

– Oskar är en viktig förstärkning till vårt lag. Han är en stor forward med en näsa för målet och vi ser fram emot att se honom spela för oss den här säsongen. Bara att han valdes i första rundan av Colorado visar vilken stor talang det är. Vi ser fram emot att hjälpa honom i sin utveckling, säger Colts tränare och general manager Marty Williamson.

SIGNING: The Barrie Colts have signed @Avalanche prospect, Oskar Olausson!



🗞: https://t.co/DdavwwpDGd



Welcome to Barrie, Oskar!#BackInTheSaddle pic.twitter.com/kM37evzdIF