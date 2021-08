Alla tiders svenska All-Star Team – Winnipeg Jets

Genom åren har många svenskar gjort avtryck i NHL. Men vilka har egentligen haft störst inverkan på respektive klubb? I en artikelserie för Hockeysverige Plus tar Ronnie Rönnkvist ut svenska All-Star Team för NHL/WHA-klubbarna. Idag: en Winnipeg Jets special.



Många svenskar har gjort starka avtryck i NHL-hockeyn. Många har även blivit ikoner i sina nordamerikanska klubbar. Jag kommer under några veckor framöver plocka ut mitt svenska All-Star Team i några av NHL-organisationerna. Håller du med mig i uttagningarna? Gå gärna in i kommentarfälten på hockeysverige.se:s olika sociala medier och skriv ditt lag.

”Originalet” Winnipeg Jets bildades 1972 för att spela i WHA. När WHA slog igen 1979 tog Jets klivet in i NHL tillsammans med Edmonton, Quebec och New England (som blev Hartford). Efter ekonomiska problem såldes Winnipeg Jets till Arizona. Under åren i WHA vann Winnipeg Jets Avco Cup tre gånger, 1976, 1978 och 1979.

Trots att en relativt kort historia har Winnipeg Jets varit en riktig svenskklubb. Inte mindre än 15 svenskar har spelat där mellan 1974 och 1985. När jag skulle plocka ut mitt Jets-All Star team var det tufft på framför allt forwardssidan. Bengt Lundholm, Willy Lindström, Kenta Nilsson och Dan Labraaten hamnade utanför topp tre.

Så här ser mitt Winnipeg Jets All Star team ut: