För sex år sedan lät Ronnie Rönnkvist 182 nuvarande och före detta spelare, ledare och domare ge sin syn på vilka som är Sveriges absolut bästa spelare och tränare genom tiderna. I dag: Alla tiders svenska All-Star Team – andrafemman.

Fotnot: Denna text publicerades för första gången i maj 2015 och har sedan dess uppdaterats.



Det finns många åsikter ute i landet om vem som är Sveriges bästa hockeyspelare genom tiderna, I de yngre generationerna är det inte sällan fokus på Mats Sundin, Peter Forsberg, Nicklas Lidström eller kanske Henrik Lundqvist. Bland de lite äldre får nog Sven Tumba, Uffe Sterner och kanske Rolle Stoltz en och annan röst.

För att en gång för alla försöka få svar på vilka som verkligen har varit de stora profilerna för svensk ishockey valde hockeysverige.ses Ronnie Rönnkvist att starta en egen utredning. Han kontaktade svenska 182 hockeyprofiler – spelare, ledare och domare – och bad dem dela med sig av sitt eget svenska All-Star Team bestående av en målvakt, två backar, tre forwards och en coach.

Efter att ha samlat in samtliga rösterna så sammanställde Rönnkvist åsikterna och fick på så vis fram de fyra femmor, fyra målvakter och fyra coacher som fick flest röster.



MÅLVAKT

Peter Lindmark (64 år)

”Pekka”

Moderklubb: Kiruna AIF.

Har även spelat för Timrå, Färjestad, Malmö och Luleå

174 A-landskamper

VM-guld 1987 och 1991, svensk mästare 1986, 1988, 1992 och 1994, Guldpucken 1981, Guldhjälmen 1987.

”Var 26 år när han debuterade i elitserien, men gjorde sitt sista VM 1991 då han blev världsmästare för andra gången. Kallas av kompisarna för ”VBM”, Världens bästa målvakt. Bor i dag i Piteå.”

BACKAR

Lennart Svedberg (Avled 1972)

”Lill-Strimma”

Moderklubb: Wifsta/Östrands IF

Har även spelat för Grums, Brynäs, Mora och Timrå

125 A-landskamper

Svensk mästare 1964, VM:s bästa back 1970

”Började som forward, men skolades om till back under sin tid i Brynäs. Var över till Sovjet och fick en del av sin hockeyutbildning under Anatoli Tarasovs ledning. Avled efter en trafikolycka 1972 då han krockade med en turnébuss utanför Sundsvall.”

Erik Karlsson (31 år)

Moderklubb: Boro/Vetlanda HC

Har även spelat för Troja, Södertälje, Frölunda, Borås, Ottawa Senators, San José Sharks, Jokerit och Binghampton Senators.

24 A-landskamper

NHL:s bästa back 2012, OS-silver 2014, OS bästa back 2014.

”Kanske Sveriges bästa offensiva back genom alla tider. Har på 387 matcher i NHL svarat för 82 mål. Blev inför säsongen 2014/15 lagkapten för Ottawa Senators i NHL, men lämnade klubben i en trejd till San José Sharks 2018. VM-debuterade 2010.”

FORWARDS

Henrik Zetterberg (40 år)

”Zäta”

Moderklubb: Njurunda SK

Har även spelat för Timrå, Detroit Red Wings och Zug

116 A-landskamper

OS-guld 2006, VM-guld 2006, Stanley Cup-mästare 2008, Conn Smythe Trophy 2008, Guldpucken 2002, Årets Rookie i elitserien 2001

”En av svensk hockeys bästa tvåvägscentrar. Fick sitt internationella genombrott under Sweden Hockey Games 2001 då han bland annat gjorde fyra mål på Finland i en och samma match. Tog över som lagkapten i Detroit Red Wings efter Nicklas Lidström säsongen 2012/13 och avslutade karriären 2018 på grund av skadebekymmer.”

Sven Tumba (Avled 2011)

”Nenne”

Moderklubb: Viggbyholms IK

Har även spelat för Djurgården, Quebe Aces och Malmö

245 A-landskamper

VM Guld 1953, 1957, 1962, Svensk Mästare 1954, 1955, 1958, 1959, 1960, 1961, 1963, 1963, VM:s bästa forward 1957, 1962

"Var en stor del i att ishockeyn blev en folksport i Sverige genom sitt öppna sätt att vara. Kreatör och hårdjobbande i offensiven, men Roland Stoltz och Lasse Björn var nöjda då Tumba inte kom hem i egen försvarszon. Mycket skicklig golfare. Avled 2011 efter en tids sjukdom."

Daniel Alfredsson (48 år)

”Alfie”

Moderklubb: Göteborgs IK

Har även spelat för Mölndal, Frölunda, Ottawa Senators och Detroit Red Wings

138 A-landskamper

OS-guld 2006, Svensk Mästare 2005, Årets Rookie i NHL 2006

”VM-debuterade i Globen 1995 och avgjorde bland annat semifinalen mot Kanada efter förlängning innan Tre Kronor slutligen tog silver efter Finland. Spelande i Ottawa Senators mellan 1995 och 2013. Från säsongen 1999/00 var han dessutom lagkapten för laget. Avslutade sin hockeykarriär med spel i Detroit Red Wings säsongen 2013/14.”

COACH

Arne Strömberg (Avled 1988)

Moderklubb: Karlskrona

Har coachat Matteuspojkarna, Djurgården, Tre Kronor, Frölunda, Färjestad, Langnau och norska landslaget.

VM-guld 1962

”Hockeyback i MP som blev en pionjär inom svenskt ledarskap. Styrde Tre Kronor i över tio säsonger, men avgick efter en konflikt med folk inom Svenska Ishockeyförbundet 1971. En mycket viktig person för svensk hockeys utveckling.”



Följande 182 spelare, ledare och domare har deltagit i omröstningen:

Christer Abris, Mikael Ahlén, Oscar Alsenfelt, Niclas Andersén, Kenneth Andersson, Andreas Andersson, Mikael Andresson, Christer ”Krusse” Andersson, Mattias Andersson, Sivert Andersson, Tomas ”Kuben” Andersson, Jan Asplund, Tomas Berglund, Challe Berglund, Thommie Bergman, Jonas Bergqvist, Sven Bergqvist, Almen Bibic, Alen Bibic, Jacob Blomqvist, Tommy Boustedt, Anders Broström, Niklas Brännström, Anders Bäckström, Stefan Canderyd, Anders ”Masken” Carlsson, Patrik Carnbäck, Daniel Casselståhl, Ulf Dahlén, Jan-Erik Dantoft, Pär Djoos, Christian Eklund, Kenneth Ekman, Peter Elander, Bo Englund, Christer Englund, Jhonas Enroth, Markus Eriksson, Niklas Eriksson, Magnus Eriksson, Jan Erixon, Paul Everberg, Nichlas Falk, Robin Figren, Filip Forsberg, Anders Forsberg, Edvin Frylén, Johan Garpenlöv, Robin Gartner, Erik Granqvist, Jörgen Grundström, Daniel Gunnarsson, Bengt-Åke Gustafsson, Mattias Guter, Richard Gynge, Peter Hammarström, Ivan Hansen, Hans Hansson, Anders Hansson, Johan Hedberg, Anders Hedberg, Jonathan Hedström, Jonas Heed, Christopher Heino-Lindberg, Pär Hellenberg, Patrik Hersley, Tobias Holm, Leif ”Honken” Holmqvist, Kenneth Holmstedt, Johan Hult, Lars hurtig, Mats Hysing, Mikael Håkanson, Göran Högosta, Peter Imhäuser, Peter Jakobsson, Lars-Gunnar Jansson, Hans Jax, Mathias Johansson, ”Lill-Kenta” Johansson, Einar Jonsson, Tomas Jonsson, Fredrik Josefson, Jacob Josefson, Mikael Karlberg, ”Kiruna-Lasse” Karlsson, Stefan ”Lill-Prosten” Karlsson, Per Kenttä, Gabriel Landeskog, Jan Larsson, Gunnar Leidborg, Nicklas Lidström, Andreas Lilja, Kalle Lilja, Elias Lindholm, Sanny Lindström, Curt Lundmark, Tord Lundström, Lars-Eric Lundwall, Mats Lusth, Eddie Läck, Torgny Löwgren, Jacob Markström, Kjell-Rune Milton, Tony Mårtensson, Pär Mårts, Tommy Mörth, Patrik Nemeth, Dan Niklasson, Lars-Göran Nilsson, Kenta Nilsson, Stefan ”Skuggan” Nilsson, Nisse Nilsson, Ulf ”Lill-Pröjsarn” Nilsson, Bert-Ola Nordlander, Robin Norell, Kai Nurmi, Markus Näslund, Mats Näslund, Bruno Ohlzon, Linus Omark, ”Ankan” Parmström, Niklas Persson, Kent Persson, Gunnar Persson, David Petrasek, Jörgen Pettersson, Pelle Prestberg, Victor Rask, Ronny Reichenberg, Thomas Rhodin, Calle Ridderwall, Stefan Ridderwall, Rolf Ridderwall, Leif Rohlin, Patrik Ross, Magnus Roupé, Thomas Rundqvist, Stig Salming, Börje Salming, Andreas Salomonsson, Mikael Sandberg, Jan-Erik Silfverberg, Tommy Sjödin, Thomas Sjögren, Anders Steen, Thomas Steen, Ulf Sterner, Tomas Strandberg, Conny Strömberg, Johan Strömwall, Mats Sundin, Gunnar Svensson, Svenåke Svensson, Magnus Svensson, Anders Söderberg, Håkan Södergren, Tommy Söderström, Mats Thelin, Michael Thelvén, Staffan Tholson, Henrik Tallinder, Johan Tornberg, Hans Tvilling, Mats Ulander, Peter Wallén, Ulf Weinstock, Marcus Weinstock, Daniel Widing, Daniel Winge, Sebastian Wännström, Tony Zabel, Stig-Olov Zetterberg, Mikael Zettergren, Patric Åberg, Håkan Åhlund, David Åslin, Lars Öberg, Roger Öberg, Roger Öhman, Uno Öhrlund, Tore Ökvist, Anders Bergman