Stjärnan utreds – anklagas för att ha spelat på egna matcher

San José Sharks stjärnforward Evander Kane har återigen hamnat i blåsväder.

I natt anklagades han av sin fru, Anna Kane, för illegalt spelande och nu utreds 29-åringen av NHL för anklagelserna.

"Ligan har under kvällen blivit uppmärksammad av ett inlägg på sociala medier som anklagar San Jose Sharks spelare, Evander Kane, för att spela på NHL-matcher.", skriver NHL i ett uttalande.

NHL meddelade i natt att de kommer utreda Evander Kane då han har anklagats för att ha spelat på sina egna matcher.

Anklagelserna kommer från den 29-årige stjärnans fru, Anna Kane, som på Instagram publicerat tre inlägg där hon skriver att Kane har spelat på sina egna matcher.

Ett av inläggen riktas direkt till NHL-kommissarien Gary Bettman.

"Kan någon fråga Gary Bettman hur de kan låta en spelare spela på sina egna matcher?"

Anna Kane, wife of San Jose Sharks forward Evander Kane, has posted some damning stuff on her Instagram. This includes a question to Gary Bettman on “how they can let a player gamble on his own games?” pic.twitter.com/lKGYKWt6bF

NHL har uppmärksammat inläggen och meddelade genom sociala medier att de kommer undersöka anklagelserna.



"Ligan har under kvällen blivit uppmärksammad av ett inlägg på sociala medier som anklagar San Jose Sharks spelare, Evander Kane, för att spela på NHL-matcher. Integriteten av våra matcher är av största vikt och ligan tar dessa anklagelser väldigt seriöst. Vi tänker göra en fullständig utredning och kommer inte kommentera detta vidare för tillfället” skriver NHL i uttalandet.

The League was made aware this evening of a post on social media alleging that San Jose Sharks Player Evander Kane bet on NHL games. The integrity of our game is paramount and the League takes these allegations very seriously. (1/2)