Så är läget i alla SDHL-lag

Varje månad gör Ronnie Rönnkvist en genomgång av hur läget är i SDHL-lagen. Här får ni ta del av de senaste nyheterna och övergångarna.

Trupperna börjar ta mer och mer form i SDHL-lagen. Det tycks bli ungefär samma mängde importer som den senaste säsongen, men framförallt tycks fler och fler av våra yngre tjejer lyftas upp i A-lagstrupperna.



Hockeysverige plus kommer till och från kika in och se hur bygget av lagen fortgår. Så här är läget i lagen då vi skriver den 31 juli. (Det kan saknas någon spelare då all information från klubbarna eventuellt inte nått hockeysverige.se).