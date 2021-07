New York Rangers värvar tungviktaren – hämnd att vänta?

Det finns inga egentliga slagskämpar kvar i NHL såsom det gjorde förr i tiden. Men det finns fortfarande en Ryan Reaves i ligan, av många kallad den sista av sin sort. De senaste åren har forwarden räknats som NHL:s obestridde tungviktare, en spelare som inte har några övermän när det kommer till det fysiska spelet.

Nu lämnar han Golden Knights för spel i New York Rangers. Enligt Sportsnets Elliotte Friedman ger Rangers upp ett tredjerundeval i draften för att säkra tuffingens tjänster.

Ryan Reaves to NYR for a 3rd, as announced by the team — Elliotte Friedman (@FriedgeHNIC) July 30, 2021

SKADADE PANARIN

Därmed fortsätter omvandlingen av New York Rangers lagbygge, från det mer tekniska och finessrika mot det mer fysiska. Klubbens ägare James Dolan uttryckte under fjolårssäsongen sitt stora missnöje över vad han ansåg vara ett lag som var för enkla att spela emot.

Det utspelet kom efter att Rangers fått superstjärnan Artemij Panarin skadad sedan han blivit omkullkastad av Washington Capitals ökände forward Tom Wilson och bidrog till att både general managern Jeff Gorton och presidenten John Davidson fick lämna sina jobb. Dolan ansåg inte att deras plan för klubben matchade hans egna önskemål.

Under sommaren har Rangers, förutom att nu värva Reaves, plockat in den store och fysiske forwarden Barclay Goodrow som spelade en viktig roll i Tampa Bay Lightnings två senaste Stanley Cup-vinster och sajnat honom till ett sexårskontrakt. Man har också trejdat skicklige ryske forwarden Pavel Butjnevitj till St. Louis Blues och bland annat fått fysiske Sammy Blais tillbaka i den bytesaffären. På backsidan har man dessutom hämtat in de storvuxna och fysiska backarna Patrik Nemeth och Jarred Tinordi via free agent-marknaden.

Ryan Reaves har under NHL-karriären spelat 686 NHL-matcher för St. Louis, Vegas och Pittsburgh och samlat ihop 939 utvisningsminuter. Nu återstår det att se hur många fler det blir i Rangers tröja. Framför allt i matcherna mot Washington Capitals och Tom Wilson.

