De uppges leda jakten på utköpta veteranbacken

Det kom som en blixt från klar himmel när Minnesota Wild i förra veckan meddelade att de köper ut tidigare stjärnbacken Ryan Suter från de återstående fyra åren på hans kontrakt.

Suter har varit en stabil back för Wild sedan han kom till klubben som free agent 2012. Men när Wild beslutade sig för att köpa ut hans gode vän Zach Parise valde man även att släpa Suter för att på så vis skapa mer utrymme för att skydda extra spelare inför expansionsdraften senare i veckan.

Nu är Ryan Suter unrestricted free agent och en synnerligen påpassad spelare.

ETT BILLIGARE ALTERNATIV ÄN OEL

Elliotte Friedman på Sportsnet påstår att en mängd olika lag visat intresse för 36-åringen. Den klubb som tycks vara allra mest intresserad uppges vara Boston Bruins.

Klubben har tidigare varit väldigt öppen med att man söker en vänsterfattad back som kan svälja mycket speltid. Det fick många att tolka det som att man återigen var intresserade av att plocka in Oliver Ekman Larsson, som länkats samman med klubben tidigare. Men han har ytterligare sex år kvar på ett kontrakt som kostar 8,25 miljoner dollar per säsong och är svår att få in under lönetaket.

Det är oklart vad Ryan Suter skulle kosta att sajna i nuläget, men med tanke på att han kommer att få en stadig inkomst från Minnesota Wild under de närmaste åtta åren efter sitt utköp förväntas han inte bli alltför dyr.

Ett annat lag som uppges ha intresse av Suter är Washington Capitals,

