Alla tiders svenska All-Star Team – New York Islanders

Genom åren har många svenskar gjort avtryck i NHL. Men vilka har egentligen haft störst inverkan på respektive klubb? I en artikelserie för Hockeysverige Plus tar Ronnie Rönnkvist ut svenska All-Star Team för NHL-klubbarna. Idag: New York Islanders.

Många svenskar har gjort starka avtryck i NHL-hockeyn. Många har även blivit ikoner i sina nordamerikanska klubbar. Jag kommer under några veckor framöver plocka ut mitt svenska All-Star Team i några av NHL-organisationerna. Håller du med mig i uttagningarna? Gå gärna in i kommentarfälten på hockeysverige.se:s olika sociala medier och skriv ditt lag.



För många är New York Islanders en svenskklubb. Det kanske inte har märkts på senare år, men när klubben hade sin storhetstid på skarven mellan 1970- och 80-talet kryllade det av svenskar i klubbe