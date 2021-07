Bomben: På väg att trejdas

Med två Norris Trophy-vinster och en Conn Smythe Trophy, är Duncan Keith utan tvivel en av 2000-talets främsta backar. Lägger vi dessutom till hans tre Stanley Cup-titlar och två OS-guld växer hans legendarstartus ytterligare.

Duncan Keith har spelat för Chicago de senaste 16 säsongerna, och närmar sig 1200 NHL-matcher för klubben. Han har dessutom gjort en bra bit över 100 slutspelsmatcher. Men nu kan vi, otroligt nog, ha sett 37-åringen i den klassiska tröjan för sista gången.

Enligt Sportsnets Elliotte Friedman jobbar klubben nu nämligen för att göra sig av med backen. Han ska antingen hamna i ett lag i "pacific northwest" eller västra Kanada, är tanken. Keith sitter på en no movement-klausul och kan helt och håller själv styra var han kan tänka sig att hamna, och enligt Friedman jobbar parterna ihop för att hitta en passande klubb för klubbikonen.

