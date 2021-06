NHL-legendarens son kan hamna i Hockeyettan

Martin Brodeur spelade över 1200 NHL-matcher under sin långa karriär, vann tre Stanley Cup-titlar med New Jersey Devils och valdes 2018 in i Hockey Hall of Fame. Nu kan den tidigare stjärnmålvaktens son Jeremy Brodeur vara på väg till Sverige.

NSD skriver att 24-åringen blivit utbjuden till Hockeyettan-klubben Boden. Detta efter en säsong där han spelat tre AHL-matcher med New Jersey Devils farmarlag Binghamton Devils och ytterligare en match med Knoxville Ice Bears i SPHL.

Brodeur den yngre var som junior med om att vinna mästerskapstitlar i juniorligan OHL och det kanadensiska juniormästerskapet Memorial Cup tillsammans med bland andra Tobias Lindberg i Oshawa Generals 2015. På seniornivå har det mest blivit spel i ECHL, men även korta stopp i Ungern och England.

NSD uppger också att tidigare Troja-Ljungby-målvakten Anton Svensson skulle kunna vara ett alternativ för Boden. Svensson kommer närmast från en stark säsong i polska ligan med KH Torun.

