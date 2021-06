Larsson nära nytt kontrakt: "Blir klart snart"

Den 29 juni 2016 trejdades han mot Taylor Hall och hamnade i Edmonton. Under sina fem år i Alberta har Adam Larsson varit en av lagets ledande backar. Nu löper 28-åringens sexårskontrakt, som han skrev redan under tiden i New Jersey Devils, ut. Han kan, om han vill, testa fria marknaden när den öppnar om en knapp månad.

Men av allt att döma blir det en fortsättning i Edmonton Oilers. Igår säkrade klubben upp den forne draftettan Ryan Nugent-Hopkins på ett åttaårsavtal, och nu riktas fokuset mot den svenske backen. Ska man tro TSN:s insider Darren Dreger är det bara en tidsfråga innan Oilers säkrar upp även Larsson.

– Det är en prioritet för dem, och de förhandlingarna är inne i slutskedet. Det är nära. Det kommet bli klart snart, säger han i Insider Trading.

FYRA ÅR?

I våras menade Sportsnets Elliotte Friedman att Larsson kommer få något som kan beskrivas som ett "mellanlångt" avtal.

– Det kommer inte bli någonting klart förrän Oilers har avslutat säsongen, men det finns en optimism och kontraktet kan sträcka sig runt fyra år, sade han då.

Larsson hade en lönetaksträff på 4,16 miljoner dollar på sitt tidigare avtal. Han gjorde förra säsongen 4+6 på 56 matcher och snittade 19:39 i istid per match. Det var tredje mest av lagets backar.

