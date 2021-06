Björklövenmålvakten flyttar hem – klar för finalistens farmarlag

Kevin Poulin kom till Björklöven med en imponerande meritlista bestående av både NHL- och OS-spel. Den 31-åriga målvakten gjorde 30 allsvenska matcher för Björklöven i grundserien och ytterligare 16 i slutspelet, men fick inte vara med om att ta sin klubb till SHL. Därför bröts kontraktet med Umeåklubben och Poulin vänder hem till Kanada.

Nästa säsong ska han nämligen företräda hemstaden Montréal Canadiens farmarlag Laval Rocket i AHL. Klubben meddelar via Twitter att veteranen sajnats till ett ettårskontrakt.

The Laval Rocket announced on Monday that the team has agreed to terms on a one-year, one-way contract (2021-22) with Quebec-born goalie Kevin Poulin. #GoRocket pic.twitter.com/KttmXznfCX