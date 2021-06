"Jag var inte skadad – vet inte vad du pratar om"

Med 27 poäng på 18 slutspelsmatcher toppar Nikita Kutjerov slutspelets poängliga i överlägsen stil. Men faktum är att han lämnade de två sista matcherna i den sju matcher långa semifinalserien mot New York Islanders utan utdelning. Detta efter att bara ha spelat 46 sekunder i match sex sedan han åkt på en smäll tidigt i första perioden.

Kutjerov var länge ett frågetecken inför avgörandet i match sju, men kom slutligen till spel och var delaktig när Lightning blev klart för sin andra raka Stanley Cup-final. När han inför nattens första finalmöte med Montréal Canadiens fick frågan om han kände av något efter skadan reagerade den ryske forwarden näst intill med bestörtning över frågan.

– Det finns ingen skada. Jag vet inte vad du pratar om, svarade han korthugget.

